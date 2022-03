EVO 2022: annunciata la lineup, manca Super Smash Bros

Evolution Championship Series ha annunciato la lineup dei giochi per l'EVO 2022, in programma al Mandalay Bay Resort and Casino di Las Vegas dal 5 al 7 agosto. Ecco quali sono i giochi presenti al torneo eSport.

Tra i giochi dell'EVO 2022 troviamo Dragon Ball FighterZ, The King of Fighters XV, Skullgirls 2nd Encore, e Tekken 7:

Dragon Ball FighterZ

Granblue Fantasy Versus

Guilty Gear Strive

The King of Fighters XV

Melty Blood Type Lumina

Mortal Kombat 11 Ultimate

Skullgirls 2nd Encore

Street Fighter V Champion Edition

Tekken 7

Da segnalare Granblue Fantasy Versus, Guilty Gear Strive, The King of Fighters XV, Melty Blood Type Lumina, Skullgirls 2nd Encore e Street Fighter V Champion Edition alla prima apparizione in assoluto al torneo. Come noto invece Super Smash Bros non sarà all'EVO 2022 per una precisa scelta di Nintendo, la casa di Kyoto intende concentrare gli sforzi su eventi proprietari per quanto riguarda la scena competitiva di giochi come Smash Bros, Splatoon e Mario Kart.

EVO è di proprietà di Sony dal 2021 e questa è la seconda edizione dl torneo organizzata dalla compagnia giapponese dopo anni di collaborazione tra Evolution Championship Series e PlayStation. La scelta di Sony di investire nel mondo dei tornei eSport nasce dalla volontà di espandere il proprio business verso un segmento in continua crescita in tutto il mondo sia per quanto riguarda gli eventi live (fermati dalla pandemia) sia per quanto riguarda gli eventi in streaming.