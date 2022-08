EVO 2022 conquista il pubblico: 6 volte gli spettatori del 2021!

L’EVO 2022 tenutosi tra il 5 e il 7 agosto 2022 ha riscosso un successo sorprendente e ha abbattuto le previsioni dei fan: essendo anche la prima edizione di persona dal 2019, il numero di spettatori online e in presenza è stato elevatissimo, addirittura 6 volte superiore all’EVO 2021.

Come ben sappiamo, l’EVO è uno dei più grandi eventi competitivi al mondo, se non il più grande in assoluto dedicato ai picchiaduro da oltre 20 anni. L’impatto del COVID si è fatto sentire negli anni scorsi e, complice la volontà di un ritorno alla normalità, il pubblico ha voluto dedicare all’EVO 2022 maggiore attenzione.

Secondo il riepilogo di Gamesight relativo ai viewer su Twitch, gli spettatori medi all'EVO 2022 sono aumentati di quasi 6 volte rispetto all’edizione dell'anno scorso: EVO 2021 ha registrato una media di circa 11.000 spettatori, mentre EVO 2022 ha visto una media di 64.799 spettatori. Il picco è stato raggiunto nella terza giornata, specialmente per i seguenti tre titoli:

Guilty Gear -Strive-

Spettatori simultanei medi: 94.296

Picco di spettatori: 111.803

Tekken 7

Spettatori simultanei medi: 107.472

Picco di spettatori: 132.333

Street Fighter V

Spettatori simultanei medi: 129.815

Picco di spettatori: 156.601

Durante l'intero Day 3, il pubblico online dell’EVO è stato in media di quasi 100.000 persone, complice il reveal di Bridget per Guilty Gear -Strive-, Kimberly e Juri per Street Fighter 6 e un teaser per Tekken 8 con Kazuya Mishima. Insomma, EVO è stato molto più di un semplice torneo, ed è anche questa la bellezza degli esport.