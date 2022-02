EVO 2022, è ufficiale: Super Smash Bros non ci sarà per decisione di Nintendo

Gli organizzatori dell'EVO 2022 si affacciano sui social per riferire la decisione presa da Nintendo di non tenere alcun genere di evento o torneo dedicato a Super Smash Bros. nel corso dello show eSport di Las Vegas che tornerà ad agosto e in presenza, per la prima volta dopo la cancellazione causata dalla pandemia da Coronavirus.

I curatori dell'EVO 2022 invitano tutti gli appassionati della scena eSport di "unirsi a noi l'8 marzo su Twitch per lo spettacolo degli annunci di EVO 2022! Siamo grati a tutti i partner e sviluppatori di videogiochi che si uniranno a noi quest'anno per l'evento che terremo a Las Vegas, ma vogliamo farvi sapere in anticipo che Super Smash Bros. non farà il suo ritorno".

La lettera aperta che il team di EVO 2022 indirizza a tutti i fan di eSport e, ovviamente, ai giocatori di Super Smash Bros. Ultimate prosegue precisando come "dal 2007 abbiamo condiviso tanti momenti storici con gli spettatori degli eventi di EVO e gli appassionati di Super Smash Bros, siamo perciò rattristati dal fatto che Nintendo abbia deciso, da quest'anno, di non dare seguito a questa tradizione. In futuro, speriamo davvero di celebrare ancora una volta l'amore della community di Super Smash Bros. insieme a loro".

La prossima edizione delle Evolution Championship Series si terrà dal 5 al 7 agosto 2022 in quel di Las Vegas. A chi ci segue, ricordiamo che nel marzo dello scorso anno Sony ha comprato EVO, l'azienda che organizza annualmente gli omonimi tornei eSport per videogiochi picchiaduro.