EVO 2023, confermata la lineup di giochi per l'evento dei picchiaduro

Lo scorso agosto abbiamo seguito le prime anticipazioni dell’EVO 2023, dalla data dell’evento ai giochi confermati per l’appuntamento dedicato ai fan dei picchiaduro. Ebbene, ci sono altre novità: l’Evolution Championship Series ha annunciato la formazione ufficiale per l’EVO 2023 negli Stati Uniti, che si terrà a Las Vegas.

Nell’iconica città del Nevada i giocatori professionisti dei migliori picchiaduro al mondo si riuniranno dal 4 al 6 agosto al Mandalay Bay Resort and Casino per sfidarsi in vari titoli del genere. Alcuni appaiono ormai da diversi anni e sono una colonna portante del torneo. Altri, invece, hanno ottenuto la conferma dopo l’edizione 2022. Inoltre, c’è un grande debutto.

Ecco l’elenco completo:

Dragon Ball FighterZ (quarta apparizione all'EVO)

(quarta apparizione all'EVO) Guilty Gear: Strive (seconda apparizione all'EVO)

(seconda apparizione all'EVO) The King of Fighters XV (seconda apparizione all'EVO)

(seconda apparizione all'EVO) Melty Blood: Type Lumina (seconda apparizione all'EVO)

(seconda apparizione all'EVO) Mortal Kombat 11 Ultimate (terza apparizione all'EVO)

(terza apparizione all'EVO) Street Fighter 6 (prima apparizione all'EVO)

(prima apparizione all'EVO) Tekken 7 (settima apparizione all'EVO)

(settima apparizione all'EVO) Ultimate Marvel vs. Capcom 3 (settima apparizione all'EVO)

L’aggiunta di Street Fighter 6 era inevitabile e, naturalmente, i fan non vedono l’ora di vedere i giocatori già in azione. Chissà invece quanto si dovrà aspettare per Tekken 8 che, con ogni probabilità, sostituirà il settimo capitolo della saga giusto dopo l’uscita.

Non mancano poi altre modifiche importanti: ogni titolo offrirà un montepremi di 25.000 dollari, mentre le finali "Top 8" sono state abbreviate in "Top 6". Infine, Cygames ospiterà un torneo pre-rilascio per Granblue Fantasy: Versus Rising all'EVO 2023.