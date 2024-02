EVO 2024: a luglio torna il torna con i picchiaduro più famosi, da MK1 a SF6

In piena estate, come da tradizione ormai da qualche anno, torna il torneo di picchiaduro più famoso del mondo: EVO 2024 è in programma dal 19 al 21 luglio a Las Vegas, presso il Las Vegas Convention Center.

Il main stage ospiterà ben otto diversi giochi con la lineup che include Street Fighter 6, Tekken 8, Mortal Kombat 1, Guilty Gear Strive, The King of Fighters XV, Granblue Fantasy Versus Rising, Under Night In-Birth II e Street Fighter III 3rd Strike. Ad eccezione di quest'ultimo tutti i giochi saranno giocati su PlayStation 5 e questa scelta non deve stupire considerando che EVO è di proprietà di Sony dal 2021.

Prima dell'appuntamento di Las Vegas, la competizione troverà spazio in Asia con EVO Japan che si terrà invece in Giappone dal 27 al 29 aprile. Si tratta questa di una bella occasione per portare in scena novità come Tekken 8, Mortal Kombat 1 e Street Fighter 6, oltre a titoli meno famosi ma non per questo meno interessanti come Granblue Fantasy Versus Rising e Under Night In-Birth II oltre ad un classico arcade come Street Fighter III 3rd Strike.

Assenti invece i giochi della serie Smash Bros di Nintendo, protagonisti del torneo sino all'edizione 2021 e rimossi poi dall'EVO 2022.