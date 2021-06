EVO Community Series: Sony annuncia tre tornei di picchiaduro su PS4

Con un post appena pubblicato sul PlayStation Blog, Sony ha annunciato una serie di iniziative che nascono dopo l'acquisizione da parte del colosso nipponico di Evolution Championship Series (EVO), l'associazione che annualmente si occupa di dar vita alle più grandi competizioni di picchiaduro in tutto il mondo.

A partire dalla prossima settimana, le Evo Community Series presenteranno più di 120 incontri in tutto il mondo che prevedono premi da 74.000 dollari e più di 100 ore di trasmissioni in live. Come parte di questa celebrazione della comunità, PlayStation ospiterà tre tornei dal 10 giugno al 3 agosto. I giocatori PS4 idonei in regioni selezionate in tutto il mondo potranno partecipare a queste competizioni per avere la possibilità di sconfiggere i rivali e vincere premi in denaro. Le partite selezionate verranno trasmesse sui canali Twitch e YouTube di PlayStation, nonché sul canale Twitch di Evo.

Primo di questi tornei sarà il FGC Arcade: Evo Edition, che si terrà dal 10 al 22 giugno: "Combatti per la gloria in questo torneo pro-am che celebra i nuovi arrivati e gli sfavoriti. Le qualificazioni aperte e gratuite culmineranno con il vincitore che sfiderà un professionista per vincere un montepremi di $20.000". I giochi previsti in questa competizione sono Granblue Fantasy: Versus, Guilty Gear Strive, Mortal Kombat 11 Ultimate, e Tekken 7. Saranno accettati giocatori nordamericani ed europei, e sarà necessario un abbonamento al PlayStation Plus.



Dal 26 giugno al 13 luglio abbiamo poi l'Evo 2021 Online Warm-up: "Hai voglia di competere e vuoi fare un po' di esperienza prima che inizi il vero combattimento? Assapora la tensione e la furia di Evo 2021 Online. I giocatori che arriveranno fino in fondo riceveranno una parte del montepremi globale di $19.000 e ricompense speciali come temi e avatar". In questo caso i giochi presi in considerazione sono Guilty Gear Strive, Mortal Kombat 11 Ultimate, Street Fighter V: Champion Edition, e Tekken 7.



L'Evo 2021 Online Side Tournaments si terrà dall'8 luglio al 3 agosto: "Questo festival di eventi regionali riunisce le comunità per celebrare Evo e la FGC. Potete aspettarvi nuove amicizie, rivalità e quel sentimento speciale che solo i giochi di combattimento possono offrire, con un montepremi globale di $35.000 in palio". I giochi selezionati sono Granblue Fantasy: Versus, Guilty Gear Strive, Mortal Kombat 11 Ultimate, e Tekken 7.

Infine, sono aperte le registrazioni per l'EVO Online 2021, la competizione professionistica che metterà uno contro l'altro i migliori giocatori di picchiaduro di tutto il mondo. Per maggiori informazioni potete visitare il sito ufficiale dell'EVO.