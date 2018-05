EVO Japan 2018: perdite per oltre un milione di dollari nella tappa giapponese

Secondo il report di Hearts United Group, l'EVO Japan 2018 (primo evento dell'Evolution Championship Series tenuto fuori dagli Stati Uniti), ha comportato una perdita di $ 1.13 milioni all'organizzazione responsabile.

Nonostante i 7.000 partecipanti, l'evento non ha soddisfatto le aspettative e, soprattutto, non ha nemmeno coperto il costo della gestione del torneo di combattimento più famoso al mondo.

Rispetto all'EVO 2017 di Las Vegas che prevedeva una tassa d'entrata base di $ 55 - $ 75 per i pass dei concorrenti, l'EVO Japan non ha guadagnato denaro da giocatori e nemmeno dagli spettatori in quanto l'ingresso era gratuito, tranne che per l'ultimo giorno. L'assenza della quota d'iscrizione è dovuta alla normativa giapponese sul gioco competitivo. Il co-fondatore dell'EVO, Joey Cuellar ha dichiarato in un'intervista: "La legge giapponese non ci consentiva di mettere una quota d'iscrizione, quindi per permettere lo svolgersi del torneo abbiamo dovuto rendere l'entrata libera".

Inoltre l'evento era originariamente previsto all'Akihabara UDX di Tokyo ma, dopo un sopralluogo effettuato a maggio 2017, l'organizzazione ha deciso di tenere le fasi preliminari in una sede più ampia (data anche l'affluenza record di giocatori), è questo è stato probabilmente uno dei principali fattori del pesante deficit nel budget.

A causa della mancanza di profitto da parte dei partecipanti, Hearts United si è basato principalmente sugli sponsor dell'evento che includevano Nissin Cup Noodles come sponsor principale insieme a Red Bull, Razer, Alienware, Asus e Vertagear come sponsor secondari e partner. Questo, però, non ha comunque permesso di rientrare nell'investimento.

Il prossimo evento EVO tornerà a Las Vegas al Mandalay Bay Events Center dal 3 al 5 agosto con biglietti che andranno dai $ 48 ai $ 97.