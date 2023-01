L'evocazione degli spirti di Shenhe in un cosplay di Genshin Impact

Fino a metà gennaio grazie ad Amazon Prime Gaming sarà possibile sbloccare numerose ricompense su Genshin Impact, un bottino indispensabile per proseguire l'ardua avventura nel Teyvat. Prima di riprendere il meraviglioso viaggio nell'Hoyoverse i giocatori fanno tappa nel Liyue per incontrare la bella Shenhe.

A ogni nuovo aggiornamento di Genshin Impact corrisponde l'introduzione di nuovi personaggi nel cast del titolo. Una delle più amate resta Shenhe, grazie al suo carattere glaciale e al suo passato occulto.

Shenhe è una discepola degli Adepti, cresciuta in isolamento tra le montagne di Liyue. A causa del suo trascorso, è fredda e distante proprio come il gruppo con cui è cresciuta. Sopporta la maledizione della calamità, attraverso la quale reca danno alle persone che la circondano. In quanto esorcista scacciare spiriti maligni è il suo compito principali. Nonostante ciò, proprio non riesce a liberarsi dai suoi demoni interiori. Per tenere a freno la sua natura omicida gli Adepti l'hanno convinta a cingere la sua anima con corde rosse.

In questo cosplay di Shenhe da Genshin Impact vediamo l'esorcista di Liyue mentre danza sotto il cielo stellato circondata dagli spiriti. Di spalle, con lo sguardo rivolto all'orizzonte, e con in braccio la sua lancia indossa il suo outfit più classico, quello color bianco e nero. Ad aver condiviso questa spettacolare interpretazione è la cosplayer Angelina Chernyak.