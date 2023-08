Evolings: è tempo per il roguelike a turni di approdare anche su Nintendo Switch

Tra le tante avventure videoludiche pronte a varcare il portale digitale di Steam, ve n'è una in particolare in arrivo nel corso del prossimo mese e che promette di dare il via ad un'avventura incredibile per gli amanti dei GDR e dei Rogue-like: Evolings è in uscita nelle prossime settimane, regalando agli utenti un'esperienza di grande spessore.

Come dichiarato dagli stessi sviluppatori, "Evolings è un gioco Roguelike minimalista di cattura dei mostri", basato su meccaniche di combattimenti a turni incentrate sulla sconfitta di grandi orde di mostri e sull'ottenimento di creature letali per comporre la propria squadra. Riprendendo a piene mani alcuni stilemi videoludici dalle produzioni Pokémon-like, l'uscita del GDR Action di Sorb è prevista tra poco, arrivando molto presto su PC.

La data programmata per l'approdo di Evolings è quella del 21 settembre 2023. Mancano poche settimane prima di provare con mano quanto realizzato dal team di sviluppo. Tuttavia, nel corso delle ultime ore, sono sopraggiunte alcune informazioni che renderanno felici i possessori della console ibrida di Nintendo: Evolings è in arrivo anche su Nintendo Switch e attraccherà sui lidi della Grande N lo stesso giorno. Il day one di Evolings non è stato intaccato per i possessori della nota piattaforma ibrida, i quali potranno adesso godere di un nuovo viaggio da portare al termine. Mentre l'utenza attorno all'ecosistema Nintendo pensa al successore di Switch anche grazie a come due designer italiani hanno pensato Nintendo Switch 2, l'hardware uscito nel 2017 ha ancora tanti assi nella propria manica.