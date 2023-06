Evolutis Duality: la guerriera dell'avventura cyberpunk mena mazzate in video

Nel corso del Guerrilla Collective del 7 giugno, gli sviluppatori di Poke Life Studio e il editori di PM Studios hanno mostrato al pubblico dell'evento estivo lo Story Trailer dell'avventura cyberpunk Evolutis Duality.

Il trailer datoci in pasto dagli studi Poke Life ci immerge nelle atmosfere distopiche di un'esperienza narrativa piena di azione e colpi di scena. Gli appassionati del genere devono prendere il controllo di Chelsea Williams, una combattente professionista della gigalopoli futuristica di Fenghai.

La battagliera Chelsea dovrà fronteggiare la corruzione dilagante di Fenghai e le gang criminali che infestano i bassifondi di questa metropoli cyberpunk per aiutare suo padre gravemente malato. Nel corso dell'avventura dovremo affrontare i nemici adottando un ventaglio particolarmente ampio di tecniche di combattimento, per poi visitare i bassifondi per ricomporre un puzzle narrativo che verterà attorno alla ricerca di una cura per il padre di Chelsea.

Il particolare stile grafico adottato dagli sviluppatori tratteggia un'esperienza visiva non troppo dissimile da quella restituita dagli anime degli anni '80 e da iconiche avventure come Another World. Date perciò un'occhiata allo Story Trailer di Evolutis Duality e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo action adventure in 2D destinato ad approdare su PC nei prossimi mesi.