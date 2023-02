L'evoluzione grafica di Kerbal Space Program 2 nel video sulle passeggiate spaziali

In vista del sempre più imminente lancio dell'Early Access di Kerbal Space Program 2, i ragazzi di Intercept Games riguadagnano i social per testimoniare l'evoluzione grafica della serie con una clip sulle cosiddette 'passeggiate spaziali'.

Citando una celebre frase di Scott Manley (youtuber che non ha bisogno di presentazioni per i fan di KSP), gli sviluppatori del nuovo capitolo del "simulatore di agenzia spaziale" edito da Private Division ci portano nell'orbita bassa di Kerbin per mostrare le migliorie grafiche apportate alla serie.

Sin dalla partenza della fase in Accesso Anticipato, l'engine di KSP 2 renderizzerà a schermo delle nuvole volumetriche (nei pianeti dotati di atmosfera) e corpi celesti con texture realistiche, con l'aggiunta di un sistema di illuminazione completamente rivisto e un tripudio di effetti particellari.

Le innovazioni grafiche coinvolgeranno anche l'editor di razzi, astronavi e aerei, con parti modulari ancora più dettagliate e con un'infinità di colori e pattern da adottare per customizzarne l'aspetto. Prima di lasciarvi al video sulle attività extraveicolari (lo trovate nella clip in calce alla notizia), vi ricordiamo che il lancio dell'Early Access di KSP 2 è previsto per il 24 febbraio su PC.

Nel corso dei prossimi mesi, Intercept Games espanderà il titolo introducendo i componenti scientifici nella carriera e nell'esperienza sandbox, ulteriori moduli per costruire razzi e velivoli con tecnologie di nuova generazione, le colonie interplanetarie, i viaggi interstellari verso nuovi sistemi planetari, il multiplayer, il supporto alle mod e tanto altro. Qualora foste interessati, qui trovate la Roadmap di Kerbal Space Program 2 su PC e, dal lancio della versione 1.0, su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.