Evoluzioni Starter in Pokemon Spada e Scudo: annuncio del Gigamax riporta in auge un rumor

Durante il pomeriggio di lunedì 8 luglio, Nintendo e Game Freak hanno presentato al pubblico diverse novità legate a Pokemon Spada e Scudo, tra cui le nuove Sfida delle Palestre e Coppa Campione e l'inedita feature Gigamax.

Proprio quest'ultimo reveal ha spinto parte della community legata al brand a riportare la propria attenzione su di un rumor apparso su 4chan nel corso del mese di maggio. Al suo interno si faceva infatti correttamente riferimento alla presenza all'interno del gioco di una funzione denominata Gigamax, differente dal Dynamax. Questo elemento ha portato gli utenti ad approfondire i contenuti riportati all'interno del potenziale leak, tra i quali troviamo alcuni riferimenti, tra gli altri, ad un terzo Pokemon Leggendario e alle possibili evoluzioni degli starter di Pokemon Spada e Scudo.



In particolare, ecco i dettagli riportati dall'utente anomimo:

Sobble : lo starter d'acqua si evolverebbe in Sizzile, mentre la sua terza evoluzione prenderebbe il nome di Intelleon, definito come una sorta di "camaleonte a tema spia";

: lo starter d'acqua si evolverebbe in Sizzile, mentre la sua terza evoluzione prenderebbe il nome di Intelleon, definito come una sorta di "camaleonte a tema spia"; Scorbunny : lo starter di tipo fuoco avrebbe come evoluzione intermedia Raboot, mentre l'utente indica di non ricordare il nome della successiva;

: lo starter di tipo fuoco avrebbe come evoluzione intermedia Raboot, mentre l'utente indica di non ricordare il nome della successiva; Grookey: delle presunte evoluzioni dello starter d'erba non vengono riportati nomi, ma si segnala che la forma finale avrà le sembianze di un gorilla gigante che per attaccare utilizza un "wood drum", che potremmo tradurre come un "fusto/tamburo/barile di legno";

Come di consueto, vi ricordiamo chenon costituiscono fonti ufficiali: per scoprire in cosa si evolveranno le tre tenere creature di Galar non possiamo far altro che attendere novità da Nintendo e Game Freak! Per ora avete già uno starter preferito?