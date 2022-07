Evolve Stage 2 è tornato in vita, ma nessuno sa il perché

La storia di Evolve è molto triste: l'FPS asimmetrico 4v1 di Turtle Rock Studios (gli stessi che in tempi recenti hanno dato alle stampe Back 4 Blood) è stato lanciato nel 2015 sotto i migliori auspici, ma c'ha messo poco tempo a naufragare.

Nel tentativo di salvarlo, poco più di un anno dopo il lancio lo studio di sviluppo mise a disposizione una versione free-to-play per PC denominata Evolve Stage 2, che garantì un boost di giocatori solo fugace. Nel 2018, dunque, Turtle Rock Studios si vide costretta a togliere la spina ai server dedicati di Evolve Stage 2, lasciando attiva solamente la connessione peer-to-peer di Evolve Legacy, ossia la versione originale del titolo che era stata acquistata con moneta sonante dai giocatori della prima ora

Nulla è cambiato fino al mese scorso, quando le funzionalità peer-to-peer di Evolve Legacy sono crollate. Informata dell'accaduto, 2K ha risolto il problema riportandole online. Inaspettatamente, tuttavia, è risorto anche Evolve Stage 2!

Nessuno sa come, nessuna ha idea del perché, eppure i server dedicati di Evolve Stage 2 sono tornati online, anche se a mezzo servizio. "I server di Stage 2 sono ritornati", ha affermato l'amministratore del server Discord Evolve Reunited 2.0 alla redazione di PC Gamer. "Ho giocato io stesso con molti dei membri di questo server. Non era possibile farlo dal 2018. Non c'è tutto, mancano lo store-in-game e il matchmaking classificato, ma è nuovamente possibile cercare e ospitare partite". Stando ad altre testimonianze, è tornata anche la modalità Arcade. La voce si è sparsa rapidamente e, come testimonia il grafico di Steam Charts, il numero di giocatori attivi è cresciuto vertiginosamente superando il migliaio, un numero che appunto non veniva registrato da anni.

Com'è possibile una cosa del genere? Non lo sappiamo, dal momento che 2K Games non ha ancora rilasciato un comunicato ufficiale. È possibile che le modifiche applicate a Legacy Evolve abbiano influenzato anche Evolve Stage 2, sebbene sia difficile capire se questo sia tecnicamente possibile. In attesa di scoprire cos'è successo, i fan storici ringraziano.