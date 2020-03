Ex animatore di Naughty Dog si scaglia contro lo studio dopo il report di Jason Schreier

Nella giornata di ieri Jason Schreier di Kotaku ha pubblicato un report su Naughty Dog, parlando dell'attuale situazione dello studio e dei problemi interni che hanno portato al rinvio di The Last of Us 2. A quanto dichiarato da Schreier si aggiungono ora le testimonianze dell'animatore Jonathan Cooper, in ogni caso tutte da verificare.

Jonathan Cooper è un animatore esperto che ha lavorato non solo su The Last of Us Parte 2 ma anche su progetti come la serie di Mass Effect, Assassin's Creed III e Uncharted 4 Fine di un Ladro. In una serie di Tweet l'animatore ha rivelato come il crunch time sia una pratica piuttosto comune all'interno dello studio, con molti dipendenti costretti a lavorare fino a 55 ore a settimana e vari membri ricoverati in ospedale proprio a causa dell'eccessivo stress per il troppo lavoro accumulato.

Cooper afferma di aver lasciato Naughty Dog per non danneggiare la sua salute dopo aver visto un caro amico e molti colleghi costretti a prendersi settimane di pausa a causa di esaurimenti nervosi e altri problemi di salute. L'animatore lancia accuse pesanti, affermando come il successo dello studio dipenda in larga parte da Sony, compagnia che continuerebbe ad assecondare ogni richiesta della dirigenza senza intervenire in alcun modo.

"Ho lasciato Naughty Dog perchè voglio lavorare solo con il meglio, e Naughty Dog non lo è, non più almeno. La loro reputazione a Los Angeles non è positiva per quanto riguarda il crunch time, per questo hanno dovuto assumere persone con poca esperienza o animatori provenienti dal mondo del cinema. Un team composto da personale più esperto avrebbe terminato i lavori su TLOU 2 ben più di un anno fa."

"Quando ho lasciato l'azienda, Naughty Dog ha minacciato di non pagarmi l'ultimo stipendio se non avessi firmato dei documenti che di fatto mi vietavano di condividere dettagli sui metodi produttivi. Hanno cambiato idea quando gli ho fatto notare che il loro comportamento violava la legge."

Queste alcune delle dichiarazioni di Jonathan Cooper, come detto tutte da verificare e dunque da prendere con le pinze. Sony e Naughty Dog non hanno ancora commentato il report di Jason Schreier.