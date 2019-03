Ex artista di Obsidian ricrea Star Wars Dark Forces con l'Unreal Engine 4

Da grande appassionato di Guerre Stellari e di sparatutto in prima persona, l'ex Senior Environment Artis di Obsidian Entertainment, Jason Lewis, ha voluto ricreare le ambientazioni di Star Wars Dark Forces in un remake "amatoriale" realizzato con l'ultima versione dell'Unreal Engine 4.

Dalle animazioni legate all'utilizzo del blaster agli interni del Millennium Falcon, il progetto di Jason Lewis attualizza le ambientazioni del kolossal FPS pubblicato da LucasArts nel 1995 proiettandoci in un microcosmo incredibilmente dettagliato, sullo sfondo dell'iconico scenario di Mos Eisley di Star Wars Episodio IV: Una Nuova Speranza.

Se desiderate passeggiare per le strade di Mos Eisley insieme a quel mattacchione cromato di R2-D2, Jason Lewis mette a disposizione la demo "Work in Progress" del remake di Star Wars Dark Forces in salsa Unreal Engine 4 sulle pagine del portale di modding di Drakelings.

Nel filmato che trovate in cima all'articolo potete inoltre scoprire fino a che punto si è spinto Lewis per realizzare questo splendido remake di Dark Forces. Per restare all'attualità, invece, su queste pagine trovate le ultime dichiarazioni di Chris Avellone su Star Wars Jedi: The Fallen Order, l'ambizioso progetto di Electronic Arts che dovrebbe vedere la luce su PC e, presumibilmente, console next-gen non prima del 2020.