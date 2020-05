Ex autori di Respawn fondano Gravity Well, uno studio 'per giochi nextgen tripla A'

Dopo dieci anni trascorsi tra le fina di Respawn Entertainment, Drew McCoy e Jon "Slothy" Shiring si sganciano dall'azienda che ha dato recentemente alla luce Apex Legends e Star Wars Jedi Fallen Order per fondare Gravity Well, una software house che nasce con l'ambizione di dare forma a giochi nextgen tripla A.

Le due personalità del settore hanno lavorato presso Respawn da maggio 2010 al febbraio di quest'anno, una fruttuosa collaborazione che ha permesso loro di acquisire l'esperienza e le competenze necessarie per lanciarsi in questa nuova avventura professionale a capo del team di Gravity Well.

Drew McCoy è stato il produttore senior di Titanfall 2 e di Apex Legends, mentre Jon Shiring ha partecipato allo sviluppo di Titanfall, del suo seguito e, ancora una volta, del battle royale Apex Legends in qualità di programmatore senior.

Nel momento in cui scriviamo, le alte sfere di Gravity Well non hanno ancora annunciato la loro sede definitiva, limitandosi a riferire che verrà aperta a Los Angeles. In compenso, i due ex Respawn hanno lanciato una campagna di reclutamento su vasta scala per assumere personale esperto e talentuoso. Tutte le posizioni lavorative sono disponibili anche in Smart Working, una formula che, pur essendo necessaria per le ormai note problematiche legate all'emergenza Coronavirus, ha dato particolari frutti in altri progetti come quello portato avanti da Moon Studios con Ori and the Will of the Wisps.