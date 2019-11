Ex di Bioware, Bethesda e Square Enix hanno fondato lo studio Brass Lion Entertainment

Alcuni degli sviluppatori provenienti da studi rinomati come Bioware, Bethesda e Square Enix, si sono uniti per creare un nuovo studio di sviluppo che prende il nome di Brass Lion Entertainment. L'annuncio è stato dato da Manveer Heir, ex dipendente Bioware, che lo ha definito uno "studio d'intrattenimento vario e inclusivo".

Brass Lion Entertainment si concentrerà sulla "creazione di universi originali incentrati su personaggi e storie che richiamano la cultura black e brown" con il fine di riempire quel vuoto che gli sviluppatori ritengono necessario colmare nell'industria videoludica. Oltre al già citato Manveer Heir, creatore di Mass Effect 3, lo studio è stato fondato da Bryna Dabby Smith, ex dipendente di Square Enix che ha lavorato su Sleeping Dogs e da Rashed Redic, precedentemente in Bethesda, sviluppatore di Fallout 3 e The Elder Scrolls V: Skyrim. Il team sta cercando di riunire le proprie esperienze per creare "franchising che possano prendere la forma di videogiochi, film, serie TV, fumetti e altre forme di media". Brass Lion ha anche annunciato il primo gioco in sviluppo che si chiamerà Corner Wolves, titolo che sarà ambientato nella Harlem degli anni '90 dove una giovane afro-latina cercherà di scoprire chi ha ucciso suo padre. Corner Wolves è stato scritto da Evan Narcisse e la direzione musicale sarà curata da Just Blaze, collaboratore di Drake, Jay-Z e Kendrick Lamar.

Vi terremo aggiornati sui prossimi sviluppi. Anche David Gaider, un altro ex di Bioware, ha recentemente fondato il suo studio di sviluppo. Qualche giorno fa Chad Robertson ha lasciato Bioware.