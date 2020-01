Ex BioWare fondano Archetype Entertainment e annunciano un nuovo GDR sci-fi

Sotto l'egida di Wizards of the Coast, un gruppo di esperti autori provenienti da BioWare e da altre software house internazionali ha fondato ad Austin (Texas) Archetype Entertainment: la nuova casa di sviluppo americana si dice già al lavoro su di un nuovo GDR sci-fi.

A capo del team di Archetype troviamo James Ohlen e Chad Robertson, entrambi provenienti da BioWare: il primo ha firmato Dragon Age Origins, Neverwinter Nights e Baldur's Gate in qualità di sviluppatore capo, mentre al secondo è toccato il gravoso compito di essere a capo dei servizi live di Anthem.

Alle due personalità del settore, Wizards of the Coast darà completa autonomia nella scelta del percoso di sviluppo da intraprendere per plasmare quello che loro stessi definiscono come "un grande gioco di ruolo multipiattaforma ambientato in un nuovo universo di fantascienza".

Il manifesto con cui il team di Archetype si presenta al pubblico è una celebrazione delle esperienze GDR vecchia scuola, anche se in molti leggono tra le righe una critica più o meno velata a BioWare e ai problemi avuti con Anthem: "Noi di Archetype crediamo che ci sarà sempre spazio per i videogiochi di ruolo basati sulla trama e per titoli che mettano sempre il giocatore al centro di un'epica narrazione con scelte che impattano sul gameplay. Stiamo costruendo giochi che rappresentano la diversità del nostro pubblico e riteniamo che le software house debbano fornire agli sviluppatori tutti gli strumenti per dare vita e comunicare chiaramente la loro visione creativa".