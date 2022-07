Ex di Cyberpunk 2077 e The Witcher 3 lavorano ad un gioco nel Giappone feudale

Lo scorso 25 luglio è ufficialmente uscito allo scoperto Dark Passenger, un nuovo studio di sviluppo polacco con sede a Varsavia composto da veterani del settore che hanno lavorato a progetti del calibro di The Witcher 3: Wild Hunt e Cyberpunk 2077.

Dopo cinque anni trascorsi a creare animazioni, sequenze di film, personaggi e mondi per altri giochi, sia dipendenti sia tripla A, con il nome di RealTime Warriors, lo studio ha deciso di fare il grande passo trasformandosi in Dark Passenger e dando il via alla pre-produzione della sua opera prima.

Il gioco in questione è ancora privo di titolo, ma per certi versi ci ha ricordato Ghost of Tsushima e la sua espansione Legends - con i dovuti distinguo. Sul sito ufficiale di Dark Passenger viene descritto come un gioco multiplayer in prima persona dotato di elementi cooperativi PvE e competitivi PvP. Ambientato nel Giappone Feudale dopo l'attacco di "un invasore senza nome" che ha usurpato il trono dello Shogun, offre anche elementi sovrannaturali sotto forma di potenti artefatti. "Giocando nei ruoli di shinobi e kunoichi, i giocatori fronteggeranno gli accoliti dell'usurpatore e altri assassini alla ricerca dei medesimi oggetti", si legge sul sito. "Mentre viaggeranno in questi luoghi oscuri, i personaggi dei giocatori potranno saltare sui tetti della città, nascondersi sotto ai pavimenti dei cottage di campagna, scalare pagode e sgusciare di nascosto attraverso santuari e templi. La verticalità delle ambientazioni offrirà un infinito numero di possibilità di movimento, mentre il tempo variabile li sorprenderà con acquazzoni improvvisi, venti forti e nebbia".

Dark Passenger ha indubbiamente messo un bel po' di elementi sul piatto, dunque non vediamo l'ora di vedere questo fantomatico gioco in azione. Probabilmente l'attesa sarà lunga, nel frattempo possiamo goderci le prime immagini concettuali del videogioco, che attualmente si trova in sviluppo per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC (via Steam ed Epic Games Store). Le trovate in basso, buona visione!