Ex game designer di Naughty Dog al lavoro con Sony su un progetto segreto

Quentin Cobb, ex game designer di Nauthgy Dog che ha collaborato a progetti come The Last of Us e Uncharted 4, ha dichiarato di essersi messo al lavoro con Sony per un gioco segreto. Di cosa potrebbe trattarsi?

Postando un aggiornamento sulla propria pagina di LinkedIn, Cobb ha confermato di essere stato assunto da Sony in qualità di senior game designer per lavorare a un nuovo progetto non ancora annunciato. Quando su Twitter è stato interrogato sull'identità del gioco in questione, l'ex sviluppatore di Naughty Dog ha risposto che si tratta ancora di un "segreto".

Ricordiamo che Quentin Cobb ha lavorato in passato come system designer per il multiplayer di The Last of Us e Uncharted 4, collaborando anche al comparto single player. Stando alle parole del nuovo senior game designer di Sony, comunque, i primi dettagli del nuovo progetto verranno svelati in futuro. Cosa vi aspettate?