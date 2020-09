L'ex giocatore della Overwatch League Dafran diventa...contadino

Daniel "Dafran" Francesca è stato, indubbiamente, uno dei giocatori più popolari e talentuosi della Overwatch League, nonostante qualche sua intemperanza passata.

Nel 2019 è entrato a far parte di Atlanta Reign ma si è ritirato dopo non molto tempo per diventare uno streamer a tempo pieno per l'organizzazione.

A Dafran, evidentemente, anche la vita da streamer non andava molto a genio, per questo lo scorso giugno ha annunciato che avrebbe mollato per seguire altre strade: "coltivare frutta e verdura".

La sua è sembrata a tutti una battuta di spirito, tanto che l'espressione pare esser diventata virale tra gli appassionati della lega Blizzard.

Pare, però, che il ragazzo non scherzasse affatto.

Un post su Instagram di una fattoria danese (Okotopen) infatti mostra Dafran impegnato a spingere una carriola piena di terra. Secondo la didascalia del post "Daniel ha il grande sogno di coltivare ortaggi biologici e guadagnarsi da vivere". Dafran sembra sia ancora un semplice “stagista” e che lavori in fattoria per diversi giorni alla settimana. "Ha davvero una buona energia e guida e siamo sicuri che realizzerà il suo sogno", si legge nel post.

O, forse, ci sta solo prendendo in giro. Chi lo sa.