Ex giocatori degli Immortals rappresenteranno i 100 Thieves al prossimo Major di CS:GO

Il team sarà composto dagli ex player degliHenrique "" Teles, Lucas "" Teles, Vito "" Giuseppe, del vincitore di due titoli Lincoln "" Lau e dall'ex giocatore del Team One Bruno "" Lima.

100 Thieves è un'organizzazione guidata dalla leggenda di Call of Duty Matthew "Nadeshot" Haag e finanziata da Dan Gilbert, il proprietario del franchise NBA Cleveland Cavaliers. Queste firme segnano l'ingresso della squadra nella scena di CS:GO e seguono la recente acquisizione di uno slot nella North American League of Legend Championship Series.

In agosto kNg e i gemelli Teles sono stati coinvolti in un episodio alquanto controverso a seguito del DreamHack Montreal 2017 dove, dopo essere arrivati in ritardo alla finale, kNg inviò una minaccia di morte via Twitter al giocatore dei Counter Logic Gaming Pujan "FNS" Mehta. A seguito di questi eventi un'investigazione interna da parte degli Immortals portò all'allontanamento di kNg e alla richiesta di trasferimento da parte dei fratelli Teles.

"Siamo consapevoli degli eventi che hanno avuto luogo al DreamHack dopo l'evento e non prendiamo la situazione alla leggera in nessuna maniera" ha spiegato Nadeshot in un video pubblicato dall'organizzazione.

"Nonostante gli eventi che sono capitati attorno a questi ragazzi negli ultimi mesi siano molto seri, non credo che quanto accaduto dovrebbe rovinare le loro carriere".

Nessuno dei giocatori ha preso parte a un match ufficiale negli ultimi mesi. Bit ha giocato l'ultima volta per Team One lo scorso 8 Ottobre, kNg e i gemelli non competono da Montreal e l'ultima partita per fnx è stata con gli Immortals il 5 Maggio.

A meno di cambi di programma dell'ultimo minuto il primo impegno ufficiale coi colori dei 100 Thieves dovrebbe essere all'ELEAGUE Major di Boston, in programma dal 12 al 15 Gennaio 2018.