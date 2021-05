Ex membri di Epic e Blizzard fondano Lightforge Games: svilupperanno GDR 'alla Roblox'

Con una lettera aperta indirizzata a tutti gli appassionati di GDR a mondo aperto e di esperienze sandbox come Minecraft e Roblox, un collettivo di ex sviluppatori di Epic Games e Blizzard Entertainment annuncia la fondazione di Lightforge Games.

Il nuovo studio statunitense con sede a Raleigh (Carolina del Nord) vanta già il supporto di diversi partner internazionali (come Dreamhaven, Maveron e NetEase) per un totale che, ad oggi, ammonta a cinque milioni di dollari di investimenti. Tra i veterani del settore che hanno deciso di dare vita alla nuova realtà di Lightforge troviamo Matt Schembari, Dan Hertzka, Nathan Fairbanks, Glenn Rane e Marc Hutcheson.

Gli ex membri di BioWare, Blizzard Entertainment, Epic Games, Riot Games e Zenimax Online guardano con entusiasmo al futuro che li attende insieme al team di Lightforge Games, come sottolinea il CEO Matt Schembari affermando che "tutti noi amiamo i giochi altamente sociali e creativi, e in particolar modo adoriamo i giochi in cui sono gli utenti a dare forma alla propria narrazione. Stiamo cercando di combinare elementi di Minecraft o Roblox all'esperienza dei GDR da tavolo per proporre un nuovo modo di fruire i giochi di ruolo. E visto il nostro background, non poteva che essere una scelta ovvia quella di spenderci per puntare a un'esperienza che sappia rivoluzionare i giochi di ruolo".