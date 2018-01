Ex Naughty Dog e Visceral si uniscono a Crystal Dynamics per lavorare al progetto Avengers

sta investendo ingenti risorse nell'ambizioso progetto, nuovo titolo dedicato al supergruppo Marvel in via di sviluppo presso gli studi di

La software house, nota per i due capitoli reboot di Tomb Raider, si avvaleva fino ad ora della collaborazione dei membri di Eidos Montreal, autori della celebre saga di Deus Ex. Da oggi, lo studio potrà contare sull'aiuto di quindici veterani dell'industria videoludica che hanno deciso di prendere parte attiva nel progetto. Tra questi, troviamo Shaun Escayg, recentemente separatosi da Naughty Dog, dove ha lavorato come creative director e sceneggiatore di Uncharted: L'Eredità Perduta, oltre che come direttore della fotografia e supervisore delle animazioni per The Last of Us.

"Sono entusiasta di unirmi a Crystal Dynamics come direttore creativo ed allinearmi con un team spinto dalla voglia di raccontare storie basate su grandi personaggi", il commento a caldo di Escayg.

Tra i nuovi arrivi, troviamo anche Stephen Barry, con alle spalle diversi lavori in Electronic Arts e Visceral Games, in particolare nella serie di Dead Space.

Crystal Dynamics sembra estremamente soddisfatta di quanto è riuscita a costruire fino ad ora, e si dice assolutamente fiduciosa riguardo all'accoglienza che il gioco riceverà al momento dell'uscita.

"Man mano che lo sviluppo prosegue, il nostro team si espande sempre più. Gli incredibili avanzamenti fatti nel progetto Avengers ci spingono verso il nostro obiettivo di creare qualcosa di cui tutti i fan Marvel saranno orgogliosi, e che giocheranno negli anni a venire".

Quest'ultima frase, tra le altre cose, sembrerebbe confermare che il gioco sarà basato su una forte componente multiplayer online, capace, dunque, di mantenere attiva la community per un lungo periodo di tempo.