Ex presidente di Blizzard fonda Magic Soup, uno studio AAA dedito all'inclusività

È appena nato Magic Soup, un nuovo studio che si pone l'obiettivo di sviluppare dei videogiochi tripla A nel nome dell'inclusività. Tra i fondatori figura J. Allen Brack, ex presidente di Blizzard Entertainment, nonché uno degli esecutivi che hanno abbandonato la compagnia dopo le accuse di molestie nei confronti del personale femminile.

Magic Soup è stato fondato da J. Allen Brack, Jen Oneal e John Donham, tutti e tre ex dipendenti senior di Blizzard Entertainment. In un comunicato ufficiale, il trio ha fatto sapere che "attingerà a decadi di esperienza per creare giochi AAA originali che siano davvero edificanti ed inclusivi per i videogiocatori di tutto il mondo".

La Oneal, che ha assunto il ruolo di CEO del nuovo studio di sviluppo, ha affermato: "J, John e io abbiamo idee simili sulle tipologie di giochi che vogliamo creare, e siamo perfettamente in sintonia sugli obiettivi da perseguire e i principi dell'azienda, per cui questa è stata una decisione naturale per noi". Ha poi continuato: "Sappiamo che la qualità dei nostri giochi rifletterà la cultura del nostro team. Stiamo dunque lavorando sodo per promuovere la creatività, la piena collaborazione da remoto e la diversità".



Brack, come abbiamo anticipato in apertura, è stato presidente di Blizzard Entertainment fino all'agosto del 2021, quando ha deciso di abbandonare la compagnia per le denunce piovute su di lui e gli altri esecutivi di Activision-Blizzard, accusati dal California Department of Fair Employment and Housing di discriminare e molestare il personale femminile. All'indomani dell'abbandono Brack è stato rimpiazzato da Mike Ybarra e dalla stessa Oneal, la quale a sua volta ha lasciato la compagnia due mesi dopo lamentando una paga inferiore a quella del collega maschio.

"Jen ha una grandissima esperienza nella creazione di un team, come guida culturale e creatrice di videogiochi", ha affermato Brack in un comunicato separato. "Io e John siamo emozionati di averla alla guida della compagnia".