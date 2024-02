Ex Rockstar e Telltale al lavoro sull'esclusiva PS5 di Firesprite? Rumor da Colin Moriarty

Lo State of Play di gennaio si è concluso senza la sua apparizione, ma sono sempre più insistenti i rumor riguardanti l'esclusiva PlayStation 5 sviluppata da Firesprite, studio acquisito da Sony nel 2021 e sin da allora facente parte dei PlayStation Studios.

Voci indiscrete e indizi raccolti in rete suggeriscono che Firesprite sia al lavoro su una produzione tripla A per PlayStation 5, tuttavia ad oggi non è giunto alcun annuncio ufficiale da parte di Sony. A fornirci delle possibili anticipazioni è il noto leaker Colin Moriarty, che nel corso di una recente puntata del podcast di Last Stand Media ha fornito alcuni dettagli.

Pur non svelando nulla di particolarmente stravolgente, Moriarty ha parlato di chi si sta occupando del titolo. Project Maverick, così come è conosciuto internamente, vede la collaborazione di Mondo Gulam, che per lungo tempo ha lavorato come director delle animazioni presso Rockstar Games. Sul fronte narrativo, invece, sembra che la storia stia venendo curata (almeno in parte) da Pierre Sheret, un volto storico dell'originale Telltale Games, che ha fornito il suo contributo alla scrittura di Tales from the Borderlands, The Wolf Among Us, The Walking Dead e Batman: The Telltale Series. Due nomi, insomma, che infondono fiducia sui valori produttivi e sulla qualità che il prodotto potrebbe presentare. Moriarty ha inoltre specificato che il gioco potrebbe prendere luogo su un'isola e che la protagonista principale sarà femminile. Nessuna certezza, infine, se si tratti o meno di un'esperienza VR.

In passato si è vociferato di un horror game sviluppato da Firesprite per PS5, ma non è mai giunta alcuna conferma al riguardo. Ulteriori rumor vogliono Firesprite impegnata su un nuovo gioco di Twisted Metal, ma anche in questo caso permane una coltre di mistero sulla faccenda.