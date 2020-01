L'ex Sony Gio Corsi entra in Illfonic, sviluppatori di Predator Hunting Grounds

Lo scorso autunno Gio Corsi ha lasciato Sony Interactive Entertainment dopo aver lavorato per anni sul supporto a PlayStation Vita e sui partner Second Party dell'universo PlayStation: oggi lo stesso Corsi ha annunciato di essere entrato a far parte della famiglia Illfonic.

Gio Corsi è ora Chief Product Officer di Illfonic e lavorerà negli uffici di Tacoma ai prossimi progetti della compagnia. Lo studio è impegnato attualmente su Predator Hunting Grounds per PS4 (pubblicato proprio da Sony Interactive Entertainment) ma ci sono anche altri giochi in fase di sviluppo presso le sedi di Golden (Colorado), Tacoma (Washington) e Austin (Texas). Corsi si occuperà di supervisionare lo sviluppo e gestire la comunicazione di questi progetti, al momento non ancora annunciati ufficialmente.

Una nuova sfida professionale accolta con notevole entusiasmo da parte di entrambe le parti, Corsi porterà la sua esperienza in Illfonic con l'obiettivo di far crescere la compagnia e preparare così l'azienda all'arrivo delle console di prossima generazione ed alle nuove opportunità offerte dal mercato.