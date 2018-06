Ex sviluppatore di Naughty Dog si unisce a 343 Industries per lavorare ad Halo Infinite

Il senior environment artist Rogelio Olguin ha annunciato di aver lasciato Naughty Dog per unirsi a 343 Industries. Prenderà parte allo sviluppo di Halo Infinite, nuovo capitolo principale della saga di Master Chief annunciato durante la recente conferenza di Microsoft.

In oltre sei anni di collaborazione con Naughty Dog, ha lavorato a titoli del calibro di The Last of Us, Uncharted 4: Fine di un Ladro e Uncharted: L'Eredità Perduta. Olguin ha dichiarato di essere estremamente eccitato per l'inizio di questa nuova esperienza. "Ho sempre amato l'universo di Halo, e 343 sta preparando qualcosa di davvero speciale. Qualcosa di così speciale che è riuscita a convincermi a lasciare uno studio tanto caro al mio cuore, Naughty Dog! Sono stato con Naughty Dog per quasi sei anni, il periodo di tempo più lungo che io abbia mai trascorso con uno studio. Mi conoscete, sono una persona diretta. Mi ha davvero spezzato il cuore lasciare uno studio così grandioso", ha dichiarato.

Il team 343 Industries si è senza dubbio assicurato la collaborazione di uno sviluppatore con grande esperienza, che ha lavorato con uno dei migliori studi attualmente in circolazione. Cosa ne pensate al riguardo? Ricordiamo che Halo Infinite è in sviluppo per Xbox One, Xbox One X e PC Windows 10, ma è ancora privo di una data d'uscita. La storia proseguirà dopo la fine di Halo 5: Guardians e avrà Master Chief come protagonista assoluto.