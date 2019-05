Ex developer di Neverwinter: c'è un forte legame tra i free to play e il gioco d'azzardo

Con un intervento che ha sollevato parecchie critiche tra gli utenti di Twitch, l'ex artista digitale di Neverwinter, Xavier Coelho-Kostolny, ha voluto mettere in guardia gli appassionati di videogiochi della "pericolosità" dei free to play che utilizzano le Loot Box per finanziarsi.

Secondo quanto illustrato dal designer che riferisce di essere attualmente al lavoro su di un progetto "super-segreto" di Insomniac Games (qualcuno ha detto Marvel's Spider-Man 2?), le aziende del settore farebbero leva sulle tecniche di autoinganno che caratterizzano l'industria del gioco d'azzardo.

"Molti sistemi che stanno alla base dei F2P (i cosiddetti free to play, ossia i giochi scaricabili gratuitamente ma con un corposo negozio interno per le microtransazioni facoltative, ndr) vengono presi direttamente dall'industria del gioco d'azzardo", esordisce Xavier prima di sottolineare come "le Loot Box sono un argomento familiare per molte persone, ma spesso se ne discute osservandole dal lato sbagliato".

Stando all'artista digitale di Insomniac Games, infatti, "la maggior parte dei giocatori si lamenta per quanto siano fastidiosi, ma poche persone considerano quanto siano dannosi. Per prima cosa, prova a capire cosa rappresenta una Cassa Premio in un ambito più ampio dei free to play: un Loot Box è un pacchetto che apri e che ha una probabilità di vincita con un certo numero di premi cosmetici e di modifiche al gameplay al suo interno. Questa struttura di remunerazione viene ripresa direttamente dal gioco d'azzardo dei casinò, in particolare dalle Slot Machine. In effetti, la maggior parte delle percentuali di vincita e dei sistemi di feedbak delle Loot Box derivano dalla progettazione delle slot machine".

Gli esempi portati da Xavier a supporto della sua tesi sono molteplici: secondo lui, infatti, non è un caso se molti videogiochi free to play, tanto su console quanto su PC e sistemi mobile, siano accomunati da logiche "pay-to-win" piuttosto marcate, dal basso investimento iniziale richiesto ai giocatori, dalla presenza di suoni che aumentano l'eccitazione e l'attesa per l'apertura delle casse premio e dalla probabilità estremamente bassa con cui è possibile ricevere bottino di livello raro.