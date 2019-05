Ex sviluppatore di The Last of Us 2 si unisce a The Initiative, nuovo studio di Microsoft

Robert Ryan, un ex sviluppatore di di Naughty Dog e Motive Studios, ha recentemente aggiornato il suo profilo LinkedIn per far sapere di essersi unito a The Initiative, nuovo team interno di Microsoft che può vantare tra le sue fila alcuni importanti veterani dell'industria videoludica.

A notarlo è stato Klobrille, un insider da sempre molto attento a tutto ciò che riguarda la casa di Redmond. Ryan ha cominciato la sua carriera nel 2009 in Vogster Entertainment, prima di trasferirsi l'anno dopo in KAOS Studios, team di THQ ormai defunto. La svolta è però arrivata nel luglio del 2011, quando si è unito a Naughty Dog: in qualità di Game Designer, ha lavorato a titoli del calibro di Uncharted 3: L'Inganno di Drake, The Last of Us, Uncharted 4: Fine di un Ladro e The Last of Us: Part 2. Successivamente, nel giugno del 2017, è entrato a far parte di Motive Studio, presso il quale ha contribuito allo sviluppo di un titolo mai annunciato (il defunto Star Wars?).

Infine, ad aprile 2019, è stato assunto da The Initiative, nuovo studio appartenente alla costellazione di Microsoft, nel quale figurano altri nomi illustri come Christian Cantamessa (designer di Red Dead Redemption), Drew Murray (ex di Insomniac) e Tom Shephard (sviluppatore di Grand Theft Auto 5). Un vero dream team, che ora potrà contare anche sul know-how di Robert Ryan. Purtroppo, al momento non sappiamo a cosa sta lavorando The Initiative: ne sapremo di più durante la conferenza E3 2019 di Microsoft?