Ex sviluppatori di Rare annunciano Raging Justice per PS4, Xbox One, PC e Switch

un titolo beat 'em up in sviluppo per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Ambientato in un città nel caos e in preda alla corruzione, Raging Justice è ispirato ai classici 2D del genere ed è caratterizzato da un sistema di combattimento brutale. I giocatori potranno utilizzare diverse tipologie di armi come assi di legno, coltelli e persino un taglia-erba. Saranno supportate la cooperativa in locale e le classifiche globali.

In apertura di notizia trovate il trailer dell'annuncio, mentre in calce c'è un galleria con le prime immagini condivise dagli sviluppatori. Come vi sembra? Raging Justice verrà lanciato nel corso del 2018 su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.