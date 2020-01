L'ex Vice Presidente USA Joe Biden si scaglia contro gli sviluppatori di videogiochi

L'ex Vice Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è stato intervistato dal New York Times ed in questa occasione si è scagliato apertamente contro gli sviluppatori di videogiochi, definendo questi ultimi (e apparentemente una persona in particolare) dei "viscidi, capaci solo di creare giochi che insegnano ad uccidere altre persone".

Ai tempi del suo mandato sotto la presidenza Obama, Biden aveva già espresso più volte il malcontento nei confronti della Silicon Valley, con dichiarazioni non proprio limpide nei confronti dei rappresentati di questa industria.

Nell'intervista concessa al New York Times Biden cita un breve aneddoto legato alla presentazione di una legislazione volta alla gestione e tutela delle proprietà intellettuali: "ad un certo punto uno di questi essere viscidi mi disse che lui era un artista perchè era diventato multimilionario, quasi miliardario, creando videogiochi violenti che hanno un solo messaggio, ovvero quello di uccidere altre persone."

Nessun nome è stato fatto da Joe Biden ma secondo Kotaku la persona in questione potrebbe essere John Riccitiello, a quel CEO di Electronic Arts, mentre altri fanno il nome di Mark Pincus, fondatore di Zynga. L'ex Vice Presidente degli Stati Uniti lascia intendere come il misterioso protagonista della storia si sia dimostrato (insieme ad altri rappresentati della compagnia) arrogante, cercando di ottenere privilegi esclusivi considerando la sua azienda "uno dei motori economici degli Stati Uniti".

La scorsa estate lo stesso Presidente Donald Trump si è scagliato contro i videogiochi dopo le numerose stragi verificate nel paese, accusandoli di essere una delle cause di questa nuova ondata di violenza.