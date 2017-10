Ex Visceral Games: i giochi single player non scompariranno

, ex Level Designer di, è stato intervistato recentemente da GamesIndustry e in questa occasione ha espresso la sua opinione sul futuro dei giochi single player, i quali a suo avviso godranno ancora di ottima popolarità in futuro.

Queste le parole di Wilson: "I giochi single player lineari scompariranno? Non credo, mi sembra una tesi assurda.... forse Electronic Arts non sarà l'azienda che porterà avanti questo genere ma ci sono ancora gruppi che adorano sviluppare questo tipo di giochi. Personalmente, mi auguro di vedere un numero minore di giochi, di qualità però immensamente superiore. Tra l'altro il concetto di gioco single player lineare è ormai superato... voglio dire, The Last of Us è un gioco single player e siamo tutti d'accordo su questo... Ma Dishonored? BioShock? Sono giochi single player, open world o simulazioni immersive? Ci sono tante varianti in ballo..."

Zach continua poi parlando di Visceral Games: "Ho tanti amici in Visceral Games, persone di talento. Amo Dead space 2, è uno dei migliori giochi di sempre secondo me. E' nato sotto una luce particolare... e onestamnte sono molto fiero anche di Battlefield Hardline."

Dichiarazioni in netto contrasto con quelle di Manveer Heir, ex BioWare che non vede grande futuro nei giochi single player, in particolar modo dal fronte di Electronic Arts.