Ex Visceral: i survival horror sono costosi da sviluppare e difficili da vendere

Intervistato da GamesIndustry.biz, Zach Wilson, ex senior level designer presso l'ormai defunta(e ora in forza a Bethesda Softworks), ha parlato delle dinamiche che ruotano attorno al mercato dei videogiochi survival horror; categoria in cui ricade il titolo più famoso ed apprezzato di

"Fare giochi survival horror è difficile. L'horror in generale è costoso da realizzare e difficile da vendere. Il feedback della gente ci dice che sono giochi amati, ma non vengono acquistati perché troppo spaventosi. È un meccanismo che lavora contro sé stesso.

Non puoi vendere un tipo di gioco di cui si desidera la rimanenza ma che non viene acquistato. Le proiezioni di mercato - che vengono fatte da EA per gestire i budget e giudicare i successi - sono incredibilmente opache, il che penso sia molto frustrante per gli sviluppatori. Non possiamo trasferire la nostra passione in un foglio di lavoro".

Dichiarazioni che, in teoria, potrebbero spiegare il motivo per cui la serie di Dead Space, specialmente con il suo terzo capitolo, abbia in seguito intrapreso un sentiero più vicino all'action che all'horror puro.