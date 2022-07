Exeed campioni italiani di Rocket League per il terzo anno consecutivo!

Ancora una volta in Italia non sembrano esserci giocatori capaci di spodestare gli Exeed dal trono di Rocket League: anche quest’anno, per la terza stagione consecutiva, gli Exeed hanno vinto l’Italian Rocket Championship alla sua ottava stagione della Serie A, sconfiggendo in finale i No Fear Gaming.

La squadra campione in carica ha superato la Regular Season e i Playoff ma non senza problemi; anzi, lo spettacolo non è affatto mancato! Dopo una prima fase convincente, alla fase a eliminazione diretta gli Exeed hanno sfidato prima gli Esport Empire e poi i Webidoo Gaming vincendo sempre 3-2, aggiudicandosi quindi il passaggio al match successivo sul filo del rasoio. Ciò significa solo una cosa: la scena competitiva di Rocket League in Italia non vede affatto il dominio assoluto degli Exeed.

La finale agguerrita si è conclusa con il punteggio di 4-2: inizialmente gli Exeed hanno guadagnato un vantaggio importante imponendosi con un 3-0 e un potenziale clean sweep, ma i No Fear hanno risposto portando la serie sul 3-2 con quella che sembrava essere una rimonta spettacolare. Tuttavia, l’ultimo match ha determinato il vincitore e non ha lasciato spazio a un reverse sweep da ricordare.

A proposito di Rocket League, proprio qualche giorno fa è arrivata la Aston Martin DBS di 007 nel gioco!