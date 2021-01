Exeed cresce: rinnovata la partnership con Corsair ed Elgato per il 2021

Si è appena concluso un 2020 molto impegnativo e particolare, che ha comunque visto il mondo dei videogiochi competitivi non solo resistere alla crisi della pandemia ma svilupparsi ancora di più.

Gli eventi in streaming e lo stop alle competizioni reali hanno fatto emergere gli Esports, che ormai contano decine di milioni tra appassionati e praticanti. In questo contento si inserisce il team Exeed, una delle prime squadre professionistiche nate in Italia, che anche in questo inizio di 2021 conferma la crescita in termini di sponsorizzazioni.

È stato infatti siglato il rinnovo dell’accordo con Corsair, azienda americana leader mondiale nella produzione di periferiche gaming e componenti avanzati per PC. Corsair ha creduto in Exeed sin dalla nascita del progetto nel 2018, e ha deciso di continuare a collaborare anche nel 2021. Una scelta significativa, che dimostra ancora di più l’importanza nazionale di un profilo come quello di Exeed nell’ecosistema degli Esports, e che si pone come ulteriore sviluppo di un progetto volto a raggiungere i livelli internazionali di eccellenze come “Vitality” in Francia e “Schalke 04” in Germania, realtà anch’esse supportate da Corsair.

La collaborazione con l’azienda americana comprende inoltre la partnership tecnica con Elgato, fornitore leader nella produzione di hardware e software per creatori di contenuti.

“Siamo orgogliosi di poter continuare la collaborazione con Corsair. Questo fa capire come il profilo di Exeed stia crescendo anno dopo anno” - dichiara Federico Brambilla, CEO e Co-founder di Exeed - “Avere al nostro fianco una realtà così importante, è un riconoscimento per il lavoro che stiamo svolgendo e certifica l’espansione del nostro brand all’interno del settore Esports italiano, e mette le basi per una realtà più internazionale”, aggiunge.

Della stessa idea anche Davide Salvioni, referente italiano Pubbliche Relazioni e marketing Corsair: “Siamo molto orgogliosi di rinnovare la collaborazione con Exeed, una delle realtà più dinamiche presenti in Italia”.

Corsair ed Elgato collaboreranno quindi con i giocatori di Exeed per raggiungere obiettivi personali e di team ancora più ambiziosi. Un accordo di prestigio che colloca Exeed tra le eccellenze degli Esports in Italia, e che prende ancor più valore se si considera il periodo storico in cui è stato siglato.