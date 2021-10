ExeKiller: un'avventura Open World tra Western e Cyberpunk

ExeKiller è un progetto molto ambizioso, un'avventura Open World ad ambientazione Western con tinte Cyberpunk. In sviluppo presso Paradark Studio per PC, l'opera è attualmente sprovvista di una data d'uscita ma si presenta certamente intrigante già da ora.

La redazione di Everyeye ha raccolto in video quanto reso noto finora su ExeKiller, le cui vicende si svolgono in una realtà post-apocalittica, ambientata in una New York del 1998 devastata dagli stravolgimenti climatici e dove l'azione in puro stile sparatutto rivestirà un ruolo centrale all'interno della produzione. I giocatori avranno la possibilità di esplorare un mondo di gioco tanto ampio quanto ostile, tra bande di predoni ed ambientazioni piene di pericoli in scenari completamente desertici, con la possibilità di muoverci sfruttando ciò che resta della vecchia società ormai andata perduta.

L'ExeKiller, protagonista principale del gioco, è un cacciatore di taglie che si prende gli incarichi più pericolosi ma anche ben ricompensati. Tra le meccaniche di gioco è assicurata anche la possibilità di sbloccare numerose abilità e potenziamenti per le armi a disposizione, garantendo così un'azione variegata e coinvolgente. Per ulteriori approfondimenti potete inoltre leggere un'intervista agli sviluppatori di ExeKiller, dove viene confermato che lo studio sta anche pensando ad eventuali versioni console per la loro opera. Per il momento, però, si attende l'uscita su PC nel prossimo futuro.