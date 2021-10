ExeKiller tra open world, versioni console e gameplay: dettagli sull'FPS sci-fi western

Nel corso di un'intervista concessa a GamingBolt, gli sviluppatori dello studio Paradark Studio hanno fornito tutta una serie di dettagli sull'FPS western sci-fi ExeKiller, a cominciare dal possibile approdo su console nextgen per arrivare alla grandezza e alla varietà di contenuti del suo enorme open world.

Durante la chiacchierata con i giornalisti di GB, gli autori della software house indipendente hanno spiegato che "il mondo di ExeKiller sarà abbastanza grande da farvi sentire tutto il peso delle distanze da coprire viaggiando a bordo del vostro veicolo. Vogliamo che il giocatore si senta perso, solo, irrilevante in un mondo ormai in rovina. L'esplorazione è perciò un fattore molto importante, i punti d'interesse e i luoghi che visiterete saranno relativamente piccoli ma con tantissimi dettagli e tante storie da raccontare".

A detta dei ragazzi di Paradark, inoltre, l'esperienza free roaming di ExeKiller sarà fortemente influenzata dalle condizioni atmosferiche estreme e dai pericoli ambientali della New York western di questa versione alternativa del 1998: "A causa delle temperature estreme, alcune regioni della mappa saranno esplorabili solo di notte. Ci saranno anche tempeste radioattive e fenomeni elettromagnetici, da qui la necessità di servirsi dei numerosi rifugi sparsi per la mappa tra villaggi distrutti, grotte, canyon e tunnel. Alcuni fenomeni estremi bloccheranno anche la strumentazione tecnologica, rendendo temporaneamente inutilizzabili l'auto e le armi più moderne. In queste occasioni, i fuorilegge che imperversano per la mappa con le loro vecchie pistole saranno ancora più minacciosi e potrebbero procurarvi più di un problema decidendo di attaccarvi".

In chiusura d'intervista, i portavoce di Paradark hanno candidamente ammesso di valutare con estrema attenzione lo sviluppo delle versioni console di ExeKiller, sia di questa che della passata generazione.