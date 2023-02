ExeKiller: il Gameplay Reveal mostra l'FPS in salsa western e cyberpunk

ExeKiller, l'avventura open world tra western e cyberpunk, si rivede nel nuovo filmato confezionato da Paradark Studio per mostrare delle scene di gameplay inedite che testimoniano la bontà e le potenzialità di questo progetto in sviluppo su Unreal Engine 5.

Ambientata tra le rovine della New York di un 1998 parallelo al nostro, la storia singleplayer raccontata da ExeKiller gravita attorno alle gesta compiute da un cacciatore di taglie chiamato a raccogliere i biochip SOULS, utilizzati dalle mega-corporazioni che governano la Nuova Terra.

Nel corso dell'avventura potremo esplorare le rovine di New York immerge nella sabbia e nelle ceneri provocate dal Grande Disastro di Fuoco, un incendio globale che ha causato estinzioni di massa e la morte di quasi tutti gli esseri umani.

Come possiamo intuire ammirando le scene del nuovo trailer, l'ExeKiller che interpreteremo dovrà ingegnarsi per fronteggiare le schiere di cyber-predoni che infestano i villaggi nelle regioni desertiche: tra una sparatoria e l'altra, il nostro alter-ego potrà servirsi della sua auto per raggiungere velocemente gli obiettivi delle missioni e superare le zone più colpite della radiazioni e dalle ondate di calore.

Date le ambizioni che ne accompagnano lo sviluppo, il progetto di ExeKiller non ha ancora una finestra di lancio: nell'attesa di un chiarimento in tal senso da parte del team di Paradark, vi lasciamo in compagnia del Gameplay Reveal.