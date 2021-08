ExeKiller: alla scoperta dell'FPS retrofuturistico in salsa western

Gli sviluppatori indipendenti di Paradark Studio presentano ExeKiller, un'avventura sparatutto retrofuturistica immersa in un mondo post-apocalittico che rimanda alle opere western e cyberpunk più iconiche.

Ambientato tra le rovine della New York di un 1998 parallelo al nostro, ExeKiller narra le gesta compiute da un cacciatore di taglie incaricato di raccogliere i SOULS, dei biochip che contengono preziose informazioni e che vengono prodotti dalle mega-corporazioni che governano la Nuova Terra.

Nel corso dell'avventura avremo l'opportunità di esplorare gli insediamenti che imperlano l'immenso deserto di sabbia e ceneri generato vent'anni prima dal Grande Disastro del Fuoco, un incendio globale che ha causato estinzioni di massa e il quasi totale azzeramento della civiltà umana.

L'ExeKiller interpretabile dai giocatori potrà scegliere in completa autonomia le taglie da seguire, determinando così il proprio destino e quello delle persone che avranno la sfortuna di incrociare il suo sguardo di ghiaccio. Viaggiando attraverso le diverse regioni desertiche servendoci delle autostrade della vecchia civilizzazione ormai distrutta, il protagonista potrà affidare il suo destino alla prontezza di riflessi nelle sparatorie o fare leva sulle sue capacità dialettiche per persuadere chi lo ascolta a non contraddirlo.

A detta degli sviluppatori di Paradark, non mancherà poi una generosa iniezione di contenuti ruolistici tra abilità da acquisire, armi da potenziare e bivi narrativi da imboccare immergendosi a capofitto in un inferno radioattivo contraddistinto da un ciclo giorno/notte e da un meteo dinamico. Il titolo è attualmente in sviluppo su PC ma senza una finestra di lancio indicativa.