Exit the Gungeon arriva su PC e Nintendo Switch in esclusiva temporale console

In maniera completamente inaspettata, al termine del ricco Nintendo Switch - Indie World Showcase andato in onda poco fa è stato annunciato che Exit the Dungeon, spin-off di Enter the Gungeon, verrà lanciato in data odierna su Nintendo Switch in esclusiva temporale console. Per l'occasione, il titolo è anche stato pubblicato su PC.

Exit the Gungeon è disponibile fin dallo scorso ottobre per gli utenti di Apple Arcade per i dispositivi della mela morsicata, e quest'oggi ha finalmente varco i confini del mondo mobile. Il titolo adatta le meccaniche che hanno fatto la fortuna di Enter the Gungeon a quelle dei "climbing game" che tanto spopolano su smartphone e tablet, mettendo sul piatto una difficoltà estremamente ardua che saprà appagare i giocatori alla continua ricerca di nuove sfide.

In occasione dell'annuncio è stato mostrato il trailer che potete visionare in cima a questa notizia, che mette perfettamente in chiaro la tipologia di titolo con il quale abbiamo a che fare. Contestualmente, i ragazzi di Devolver Digital hanno pubblicato sul proprio canale un ulteriore trailer, che con una sequenza animata ci introduce alle atmosfere del gioco. Li trovate entrambi allegati a questa notizia, buona visione! Al momento, non sappiamo quando approderà sulle altre console.