Exo One arriva su PlayStation quest'estate: 120fps e supporto al DualSense su PS5

Con un post pubblicato sulle pagine del PlayStation Blog, Jay Weston di Exbleative ha confermato che Exo One, titolo già pubblicato su PC, arriverà anche su console PS5 e PS4 nel corso di quest'estate.

"In Exo One vi imbarcherete in un viaggio oltre il sistema solare, scoprendo tutto, dai deserti terrestri a fantastici giganti di gas, come piloti di una sonda aliena"m spiega l'autore. "Cavalcherete le correnti termali fino alle bollenti formazioni di nuvole, vi fionderete giù per i colli e vi lancerete da picchi montani, fluttuando tutto il tempo verso il lucente raggio blu sull’orizzonte. Ho ideato questo gioco come una sorta di focus meditativo sulla traversata. Non c’è un timer che misura i vostri progressi, mostri o nemici da combattere. Tratta dell’atmosfera e dell’unione tra velocità e calma, come delle fluide montagne russe".

Su console PlayStation 5 Exo One offrirà un'esperienza ancora più ricca grazie al supporto ai 120fps (su monitor e TV con adeguata frequenza di refresh) nonché alle peculiari feature del DualSense: il "feedback aptico rispecchia il terreno e clima di ogni pianeta, creando un’esperienza più immersiva che mai prima d’ora". In questo modo, avvertirete ancor meglio la resistenza del grilletto mentre fluttuate per i venti e le correnti, ed il terreno che starete attraversando influenzerà anche le vibrazioni e le pulsazioni costanti. Naturalmente queste sensazioni dipenderanno dal vostro movimento: più veloci andrete, più forti saranno.

Per ulteriori approfondimenti sul titolo, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Exo One, un viaggio spaziale che ha saputo sorprenderci in positivo grazie ad una particolare gestione della fisica e al riuscito sistema di movimento.