Exo One: l'UFO dell'avventura sci-fi atterra in video su PS4 e PlayStation 5

Dopo essere approdato su PC e console Xbox, l'UFO dell'avventura sci-fi Exo One si appresta ad atterrare anche su PS4 e PlayStation 5: a confermarlo sono gli stessi ragazzi di Exbleative con il video del Guerrilla Collective.

L'ultima esperienza aliena firmata dal team indie diretto da Jay Weston invita i patiti del genere a imbarcarsi in un viaggio oltre il Sistema Solare per visitare mondi bizzarri, dai deserti terrestri ai giganti gassosi.

Il velivolo pilotato da nostro alter-ego muterà forma in funzione della velocità e della distanza dal terreno, consentendo così al giocatore di cavalcare le correnti ascensional,e ricaricare le batterie dell'UFO con l'elettricità delle nuvole e "prendere la rincorsa" scivolando dalla cresta di una montagna per compiere balzi verso la stratosfera.

L'intenzione dichiarata dagli autori di Exo One è quella di offrire agli utenti l'opportunità di immergersi in un'esperienza meditativa e piena di segreti da scoprire, il tutto attraverso un sistema che terrà traccia dei progressi compiuti e le sfide portate a compimento esplorando ogni angolo dei mondi alieni.

In attesa di conoscere la data di lancio ufficiale delle versioni PS4 e PlayStation 5 di questa avventura sci-fi in salsa sandbox, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Exo One.