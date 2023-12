Exoborne: il nuovo extraction shooter di Sharkmob si mostra in video

Come preannunciato qualche giorno fa, ai The Game Awards 2023 si è fatta viva anche Sharkmob, la software house che ha dato i natali allo sfortunato Vampire The Masquerade Bloodhunt. Sul palco dell’evento organizzato da Geoff Keighley, lo studio ha annunciato di essere al lavoro su Exoborne.

Il gioco in questione è un extraction shooter con visuale in terza persona ambientato negli Stati Uniti occidentali del futuro, travolti da pericolosi eventi atmosferici come tornado e tempeste. I protagonisti dovranno prendere parte a spedizioni in luoghi ostili, popolati sia da altri giocatori che da bot controllati dall’intelligenza artificiale.

La peculiarità di Exoborne risiede nell’uso degli Exo-Rig, esoscheletri dotati di abilità uniche che i Reborn possono utilizzare per aumentare le probabilità di sopravvivenza in quello che gli sviluppatori definiscono open world.

Per chi se lo stesse chiedendo, il gioco non sarà un free to play, ma si tratterà di un prodotto venduto a prezzo pieno. Per quello che riguarda invece la sua uscita, non sappiamo quando approderà sugli scaffali dei negozi e le piattaforme di riferimento sono il PC e le console (probabilmente quelle di ultima generazione).

Al momento è possibile aggiungere il gioco alla lista dei desideri su Steam, dove ha già la sua pagina ufficiale.