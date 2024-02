Exodus si espande: il GDR sci-fi con Matthew McConaughey accoglie Certain Affinity

L'innovativa avventura sci-fi Exodus accoglie Certain Affinity: la software house texana parteciperà attivamente allo sviluppo del nuovo GDR fantascientifico con Matthew McConaughey, coadiuvando gli sforzi profusi da Archetype Entertainment per dare forma a questo ambizioso progetto ad altissimo budget.

Fondato e diretto da Max Hoberman, il team di Certain Affinity collabora con Archetype dal 2022 in funzione della grande esperienza maturata dal team di Austin nella co-produzione di titoli come Halo 4 e Halo The Master Chief Collection.

Riflettendo sull'importanza di questa collaborazione, Hoberman dichiara che "Archetype è uno degli studi indipendenti più importanti al mondo, insieme ai suoi fondatori abbiamo lavorato a un numero enorme di giochi fantastici, ma niente di paragonabile a questa nuova, entusiasmante IP di fantascienza. Il nostro obiettivo è quello di aggiungere valore allo sviluppo di Exodus e contribuire alla sua buona riuscita a tutti i livelli, integrando i nostri sforzi a quelli di Archetype per proporre ai giocatori una straordinaria esperienza a vocazione narrativa".

Il co-fondatore di Archetype, James Ohlen, prende spunto dalle dichiarazioni di Hoberman per sottolineare come "Exodus proporrà un mondo estremamente innovativo ed esteso. Stiamo creando un vero e proprio universo parallelo che speriamo possa essere l'inizio di un'avventura narrativa lunga decenni, per i fan del genere e non solo. Conosco Max Hoberman da molto tempo e non posso che essere entusiasta dell'incredibile opportunità offertaci di collaborare con Certain Affinity. Grazie al supporto del loro eccezionale team, guardiamo con fiducia ed entusiasmo al futuro di questo universo sci-fi tripla A".

Nel caso ve lo foste perso, qui trovate lo spettacolare trailer di Exodus mostrato durante i Game Awards 2023.