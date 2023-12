Exodus, pronti ad esplorare lo spazio? Matthew McConaughey fa parte del cast stellare

Dopo una lunga attesa, il momento più atteso dai videogiocatori di tutto il mondo è arrivato: la notte dei The Game Awards 2023 è qui, con le sorprese dell'evento presieduto da Geoff Keighley che attendono i videogiocatori. I TGA sono iniziati ed è il momento di scoprire quali saranno le avventure che ci accompagneranno nell'arco del 2024.

Le sorprese non mancano affatto. Tra i tanti ospiti che sono saliti sul palco nel corso dell'evento, la Star Matthew McConaughey ha anticipato al pubblico quello che sarà uno dei tanti progetti pronti a fare il proprio debutto in futuro: Exodus è la nuova avventura AAA targata Archetype Entertainment, incentrata su "una nuova serie di videogiochi di ruolo fantascientifici di azione e avventura AAA".

"Dopo aver abbandonato una Terra morente, l'umanità ha trovato una nuova casa in una galassia ostile. Qui siamo i più deboli: coloro che combattono la battaglia finale per la sopravvivenza. L'ultima speranza dell'umanità risiede in te, Traveler". Con un cast stellare alle sue spalle, Exodus porterà i giocatori a vivere una grande epopea spaziale. Pronti a conoscere maggiori dettagli su quanto realizzato da Archetype Entertainment? Exodus farà il suo debutto su PS5. Xbox Series X/S e PC. Tra Metaphor Refantazio che è tornato in azione con un nuovo appuntamento all'autunno 2024 e non solo, la line-up di titoli saliti sul palco dei TGA è davvero ampia!