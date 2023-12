Exodus, l'innovativa avventura sci-fi è pronta a mandarvi nello spazio: ecco cosa sapere

La chiamata a prendere parte ai The Game Awards 2023 e alla premiazione di Baldur's Gate 3 come miglior gioco dell'anno è stata edulcorata da una lunga serie di progetti mostrati per la prima volta: è questo, ad esempio, il caso dell'innovativa avventura sci-fi Exodus, in sviluppo presso i ragazzi di Archetype Entertainment. Ma di cosa si tratta?

Siete pronti ad esplorare lo spazio profondo con Exodus? Non si conosce una data d'uscita dell'esperienza videoludica in questione, così come continua ad esservi un alone di mistero attorno alla produzione. Tuttavia, a giungere in nostro soccorso per saperne di più sul prodotto vi è stato lo stesso team di sviluppo, il quale ha rilasciato diversi dettagli presso il sito ufficiale del gioco. "Exodus introduce un nuovo mondo sci-fi innovativo", esordisce il comunicato reperibile dalla fonte.

"Costringe - il mondo sci-fi, NDR - i giocatori ad affrontare le conseguenze delle loro scelte nel tempo". Queste sono le principali informazioni riportate dall'Executive Creative Director della compagnia, James Ohlen, ma cos'altro conosciamo? Exodus sarà "un universo fantascientifico originale, un mondo creato con un incredibile livello di dettaglio in collaborazione con autori di fantascienza pluripremiati". Ecco che le analogie tra Exouds ed Interstellar, facilitate anche dalla presenza dell'attore Matthew McConaughey, si fanno sentire sempre più.

Per quanto riguarda la componente narrativa, invece, sappiamo che il titolo sarà basato sulla storia di una fuga umana dal pianeta Terra ormai morente. I giocatori vestiranno i panni di un viaggiatore che avrà il compito di rubare armi e tecnologie aliene ai Celestiali, gli esseri più potenti dell'universo. "Ma c'è una fregatura: la dilatazione del tempo. Come Viaggiatori in missione interstellare, i giorni per voi sono decenni a casa".