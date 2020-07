ExoMecha, aperte le registrazioni alla Beta: test in arrivo per l'FPS free to play

Sviluppato dal taem di TwistedRed, ExoMecha è un nuovo sparatutto in prima persona dalle atmosfere sci-fi, in arrivo su PC, Xbox One e Xbox Series X nel corso del 2021.

La produzione trasporterà i giocatori sulle lande del pianeta Omecha, per proporre una formula di gioco che punta a creare una commistione tra uno stile di gameplay flessibile, giganteschi mecha e boss fight. Un primo assaggio di questa nuova IP è stato offerto dagli autori nel corso del pre-show della conferenza Microsoft tenutasi giovedì 23 luglio: durante l'appuntamento è infatti stato trasmesso il primo trailer di ExoMecha.

Presto tuttavia il pubblico potrà testare in prima persona l'FPS: TwistedRed ha infatti confermato l'organizzazione di una sessione di Beta. Quest'ultima sarà resa disponibile su tutte le piattaforme di pubblicazione del gioco, dunque PC, Xbox One e Xbox Series X. Purtroppo, non sono state ancora annunciate le date di svolgimento del test, ma quest'ultimo non dovrebbe tardare eccessivamente: le registrazioni per la Beta di ExoMecha sono già aperte. Per cercare di prendervi parte, i giocatori possono proporsi tramite il link che trovate nel Tweet in calce a questa news.



In chiusura, ricordiamo che ExoMecha approderà sul mercato videoludico come titolo free to play e dunque accessibile in maniera gratuita.