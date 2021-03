ExoMecha: l'FPS gratis si mostra nel nuovo video gameplay 4K pieno di robot ed esplosioni

Ad aprire il nuovo evento dedicato ai prodotti indipendenti in arrivo su PC e Xbox di questo pomeriggio troviamo ExoMecha, un frenetico sparatutto con visuale in soggettiva che torna a mostrarsi con un nuovo filmato di gameplay.

Il video, catturato a 4K, permette non solo di ammirare la bontà grafica del gioco, ma anche di osservarne le meccaniche di gameplay. Com'è possibile vedere nel filmato che trovate in apertura della notizia, il gioco strizza l'occhio a Crysis ma propone partite multigiocatore in cui a farla da padroni sono i veicoli: i giocatori vestono infatti i panni di super soldati che possono saltare a bordo di carri armati, mech ed elicotteri per massacrarsi a vicenda. Nel corso del filmato possiamo vedere una rapida sequenza di combattimenti con armi tradizionali e a bordo di veicoli mentre sullo sfondo ci sono degli enormi robot armati di spada e scudo che se le danno di santa ragione.

Prima di lasciarvi al video gameplay, vi ricordiamo che il gioco arriverà il prossimo agosto 2021 esclusivamente su PC, Xbox One e Xbox Series X|S e sarà gratuito sin dal lancio, dal momento che si tratta di un free to play. Visitando il sito ufficiale del gioco è inoltre possibile registrarsi per avere la possibilità di partecipare alla Closed Beta.