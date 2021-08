ExoMecha non esce più ad agosto: lo sparatutto gratis slitta al 2022

Nonostante l'uscita di ExoMecha fosse oramai imminente, il team di sviluppo di TwistedRed sorprende la community annunciando un rinvio di diversi mesi che farà slittare il lancio dello sparatutto gratuito fino al 2022.

Annunciando nel luglio dello scorso anno durante il pre-show del primo evento digitale sui giochi Xbox Series X, ExoMecha promette di catapultare i patiti di FPS multiplayer su di un pianeta alieno dominato da mech e cyber-guerrieri muniti di gadget ipertecnologici.

Stando a quanto precisato dagli autori di TwistedRed Games, la decisione di spostare la finestra di lancio di ExoMecha da agosto 2021 al primo trimestre del 2022 è stata dettata dalla necessità di "raffinare l'esperienza di gioco" e fare in modo che aderisca alla visione degli sviluppatori e al target qualitativo prefissato. Si tratterà quindi di un rinvio che consentirà alla software house indipendente di "fornire ai nostri giocatori la migliore qualità e un'esperienza ludica impeccabile".

Per indorare l'amara pillola del posticipo, TwistedRed ha deciso di organizzare una Beta e dare modo ai fan di provare in anteprima le modalità multiplayer di questo sparatutto gratuito. La Beta si aprirà a settembre e coinvolgerà inizialmente solo l'utenza PC, per poi ampliarsi e includere anche i giocatori Xbox in una seconda fase. Nella sua versione finale, ExoMecha sarà disponibile su PC, Xbox One e Xbox Series X/S con la formula dei free to play: se il setting sci-fi con mech e robot di questa IP vi incuriosisce, qui trovate l'ultimo video gameplay 4K di ExoMecha.